Gran Premio del Bahrain, la Ferrari parte in seconda fila. Avanti c'è Verstappen (Di sabato 4 marzo 2023) Si riparte da dove era finita. Il Mondiale di formula 1 comincia sempre all'insegna di Max Verstappen, che si prende la pole n.21 della carriera aprendo le danze in Barhain così come aveva concluso la stagione passata dominata: nelle prime qualifiche dell'anno, a una settimana dagli unici test sempre sulla pista di Sakhir, l'olandese ha messo la sua Red Bull davanti a tutti, precedendo il compagno di squadra Sergio Perez, per una doppietta che non dà ancora punti ma sicuramente ottime speranze per la gara. Le nutre però anche la Ferrari, che dopo le perplessità proprio nella sessione di test, si piazza subito alle spalle del duo della monoposto campione del mondo, con il terzo tempo di Charles Leclerc e il quarto di Carlos Sainz. Le Rosse potevano piazzare almeno una delle due in prima fila, ma il ...

