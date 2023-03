GP Indonesia, Gara 1 Superbike: Bautista cala il poker! (Di sabato 4 marzo 2023) Alvaro Bautista e Ducati sono campioni del mondo della Superbike e della MotoGP e continuano a dimostrare, almeno nella categoria SBK arrivata al suo secondo appuntamento, di essere il team da battere in questo Mondiale 2023. Dopo aver dominato la scena a Phillip Island con tre vittorie consecutive, lo spagnolo ha centrato la prima affermazione nel GP Indonesia primeggiando nella Gara 1. A Mandalika l’iberico di Borgo Panigale ha rivaleggiato con la Yamaha di Toprak Razgatlioglu sorpassando proprio il turco prima di alzare il vello della vittoria. Terzo Andrea Locatelli sull’altra moto blu notte giapponese, mentre Danilo Petrucci si è reso protagonista di una grande prestazione terminando sesto su Barni Racing Team. GP Indonesia, Gara 1 SBK: Mandalika sorride, per adesso, alla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 4 marzo 2023) Alvaroe Ducati sono campioni del mondo dellae della MotoGP e continuano a dimostrare, almeno nella categoria SBK arrivata al suo secondo appuntamento, di essere il team da battere in questo Mondiale 2023. Dopo aver dominato la scena a Phillip Island con tre vittorie consecutive, lo spagnolo ha centrato la prima affermazione nel GPprimeggiando nella1. A Mandalika l’iberico di Borgo Panigale ha rivaleggiato con la Yamaha di Toprak Razgatlioglu sorpassando proprio il turco prima di alzare il vello della vittoria. Terzo Andrea Locatelli sull’altra moto blu notte giapponese, mentre Danilo Petrucci si è reso protagonista di una grande prestazione terminando sesto su Barni Racing Team. GP1 SBK: Mandalika sorride, per adesso, alla ...

