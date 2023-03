Gp del Bahrain | pole di Verstappen | le Ferrari in seconda fila con Leclerc e Sainz

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : ???????????? ???????????????? ?????? ???? ???????????????? ?????? ?????????? I risultati della prima qualifica del 2023 ? - Natali_Show : RT @FTraiettoria: Quanto sono cambiate le velocità massime delle monoposto di F1 tra le FP2 e le qualifiche del GP del Bahrain? Scopriamolo… - FTraiettoria : Quanto sono cambiate le velocità massime delle monoposto di F1 tra le FP2 e le qualifiche del GP del Bahrain? Scopr… - mult1formula : #F1 | Max Verstappen conquista la prima pole position dell'anno. Il campione del mondo in carica si impone fin da… - Gianni33007 : #Leclerc Meglio del previsto ,ma speriamo per il proseguito della stagione. Formula 1, GP Bahrain: Verstappen in… -

Il pilota della Red Bull Max Verstappen ha commentato il suo primo posto nelle qualificheGp di Formula 1 in: "Il weekend per noi era iniziato in modo difficile, Ieri non trovavo il mio ritmo, ma in qualifica per fortuna abbiamo messo insieme i pezzi migliori". "Sono contento ...SAKHIR - Max Verstappen conquista la pole positionGP, . Il campione iridato in carica firma il miglior tempo in 1:29.708, precedendo di oltre un decimo il compagno Sergio Perez , per una prima fila tutta Red Bull . In seconda fila, ...Il 4° tempo non è un risultato che ha soddisfatto Carlos Sainz , il quale tuttavia punta su domani per raccogliere più punti possibili. E' ancora tutta da scrivere il GP, una gara dove tanto dipenderà dalla gestione delle gomme. Guarda anche GPF1 GP Barhain: le foto delle qualifiche Il degrado sarà la chiave "Dopo i test speravamo di fare meglio ...

Max Verstappen conferma sul campo il ruolo di uomo da battere nella corsa al titolo e conquista la pole position per il Gran Premio del Bahrain 2023, appuntamento inaugurale del Mondiale di Formula Un ...Un’impronta molto chiara. Frederic Vasseur si è fatto sentire in fatto di scelte nella gestione delle qualifiche del GP del Bahrain, primo round del Mondiale 2023 di F1. La Ferrari ha palesato nel cor ...