GP Bahrain, Qualifiche F1: prima fila tutta della Red Bull (Di sabato 4 marzo 2023) Dopo aver mandato in pista tutte le prove Libere tra ieri e questa mattina, il carrozzone della Formula 1 ha terminato anche le tre sessioni di Qualifiche di F1 valevoli per il GP del Bahrain. I primi giri cronometrati della stagione, utili per scrivere la griglia di partenza della gara di domani, sono andati ufficialmente in archivio: la primissima pole position è stata realizzata da Max Verstappen su Red Bull che ha staccato di poco il compagno di squadra Sergio Perez. Terzo Charles Leclerc che non ha svolto il giro finale sulla sua Ferrari per salvare il treno di gomme, mentre Carlos Sainz è appena dietro il monegasco in quarta posizione. Quinto un grande Fernando Alonso su Aston Martin che precede le due Mercedes.

