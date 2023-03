Golf, PGA Tour 2023: Kitayama vola al comando dell’Arnold Palmer Invitational dopo due giri. Francesco Molinari supera il taglio (Di sabato 4 marzo 2023) I Golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nell’evento in programma questo fine settimana. Siamo infatti giunti a metà dell’Arnold Palmer Invitational (montepremi 20 milioni di dollari), storica kermesse nata nel 1966 e riservata a 120 partecipanti scelti in base a diversi criteri di merito. La seconda tornata ha assestato uno scossone alla parte alta della leaderboard, con Kurt Kitayama che balza al comando con lo score di -9 (135 colpi). L’americano gira a -4 ed approfitta della clamorosa giornata storta di Jon Rahm. L’iberico, primo dopo il round d’esordio, incappa in un inatteso +4 scivolando al 13° posto con il punteggio complessivo di -3. Seconda posizione in solitaria con -7 per lo statunitense Jordan Spieth, che ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) Iisti del PGAcontinuano a darsi battaglia nell’evento in programma questo fine settimana. Siamo infatti giunti a metà(montepremi 20 milioni di dollari), storica kermesse nata nel 1966 e riservata a 120 partecipanti scelti in base a diversi criteri di merito. La seconda tornata ha assestato uno scossone alla parte alta della leaderboard, con Kurtche balza alcon lo score di -9 (135 colpi). L’americano gira a -4 ed approfitta della clamorosa giornata storta di Jon Rahm. L’iberico, primoil round d’esordio, incappa in un inatteso +4 scindo al 13° posto con il punteggio complessivo di -3. Seconda posizione in solitaria con -7 per lo statunitense Jordan Spieth, che ...

