Gol e spettacolo tra Zeman e Pochesci | vespe di rimonta a Pescara

(Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGol,e la voglia di non arrendersi da parte della Juve Stabia. C’è un mix di ingredienti nel pareggio che leriescono a strappare sul campo del, dopo aver corso il rischio di doversi piegare all’ennesima sconfitta. A, infatti, la formazione del redivivofa subito la voce grossa, trovando il doppio vantaggio con il rigenerato Lescano. Sembra il preludio a una giornata armata per la compagine di Poschesci, invece lehanno il merito di rimanere aggrappate alla contesa, riuscendo in unache vorrà dire poco in termini di classifica ma che potrebbe rappresentare la chiave di volta per il futuro. Nel giro di appena tre minuti, Silipo, prima, riapre la contesa dell’Adriatico e Zigoni, poi, fa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : Dalla sconfitta con @inter @sscnapoli ha vinto 8 partite su 8 segnando 21 gol e subendone solo 2. La squadra di… - Lucachannel : Gol alla Montella di Bernardo Silva, spettacolo - nico_bastone : La convocazione di Andrea #Compagno è uno spettacolo per chi sogna di fare il calciatore, anni passati in Serie D,… - alessiomagno1 : @carminemegna E ti dirò di più: io ho avuto la fortuna di vedere il Napoli di Vinicio che, con Giorgio Braglia, La… - sportli26181512 : CM Scommesse: ok De Zerbi, che spettacolo a Bergamo!: Negli ultimi nove 'testa a testa' tra Atalanta e Udinese otto… -

Il pronostico Si profila una gara aperta, godibile e che non dovrebbe lesinare. Il ... visto che trova molto spesso la via delnei primi 45 minuti. Le probabili formazioni di Liverpool - ...... viene da quattro vittorie casalinghe consecutive , in cui non ha subito neppure un. Occhio ... un anno fa, regalòcon la rocambolesca vittoria dei bianconeri per 3 - 4. Stavolta invece ...Lodeve essere anche in campo, dove daremo il massimo per regalare loro soddisfazioni'. ...SIRO - 'Solitamente quando affrontiamo queste partite sappiamo che è semplice prendere tanti(...

Gol e spettacolo, la Juventus rimonta il Torino e vince il derby (4-2). Allegri ritrova anche Pogba ilmessaggero.it

Con un gol per tempo i Citizen battono il Newcastle, al quinto match consecutivo di campionato senza vittorie. La squadra di Guardiola resta in scia all'Arsenal, impegnato alle 16 contro il Bournemout ...Negli ultimi nove "testa a testa" tra Atalanta e Udinese otto volte è uscito il gol. Addirittura un 6-2 per i bergamaschi a Udine! Significa comunque che quando queste due si fronteggiano bisogna port ...