Giulia Salemi difende ClioMakeUp | ' Il mondo del web è tossico | ormai è difficile prendere una posizione'

Di sabato 4 marzo 2023

ha preso le difese della make up artist, ClioMakeUp che nei giorni scorsi si è sfogata con un video sui social in cui racconta il suo stato d'animo ogni volta che entra in contatto con ..."Clio hai perfettamente ragione su tutto! Ormai qua è una giungla ma tu non devi permettere a nessuno di buttarti giù", ha commentato per esempio l'influencer. "Noi ciompe saremo per ...Il 19 marzo arriverà la giovanissima influencerSaraa presentare la puntata : 'Ogni volta che salgo sul palco è una forte emozione. Per noi giovanissimi, dico noi perché sono miei ...

Giulia Salemi supporta Clio MakeUp: Parliamo di libertà, ma non possiamo più esprimerci Fanpage.it

Giulia Salemi ha preso le difese della make up artist, ClioMakeUp che nei giorni scorsi si è sfogata con un video sui social in cui racconta il suo stato d'animo ogni volta che entra ...Giulia Salemi sostiene Clio MakeUp dopo lo sfogo pubblicato su Instagram, in cui si lamenta di come si sia evoluto il web e i social ...