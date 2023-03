Giugliano senza reti | rimandato l’appuntamento con la vittoria

(Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDeve accontentarsi ancora una volta di un solo punto ildi mister Di Napoli. Contro il Taranto terminae per i partenopeicon una, che manca dal derby esterno con la Turris di fine gennaio, è ancora una volta. Un dato che peggiora se si considera che ilin casa, seppur costretto a chiedere ospitalità al Partenio di Avellino, non vince addirittura dalla gara col Foggia di inizio dicembre. Un trend preoccupante per la formazione di Di Napoli, chiamato adesso a riscattarsi nei derby. In rapida successione ci saranno da affrontare le gare con Juve Stabia (in trasferta) e Avellino (in casa) per provare a rimpinguare il bottino di 37 punti che mantiene ilin ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TSTARANTO : Giudice Sportivo C/C: Giugliano, con il Taranto senza due big - MRB_it : ???? | Il giudice sportivo dopo la 29a Giornata del campionato di Serie C/C #MondoRossoBlù #MRB #SerieC… -

... ilva a caccia dei tre punti per tenere a distanza la zona calda e gli avversari in ... Sassi non è perfetto nell'uscita e Romano colpisce di testa,riuscire ad indirizzare: si salvano ...... alle ore 14:30, andrà in scena il match- Taranto , partita valida per la 30a giornata ... da li in poi una striscia di cinque partitevincere dove sono arrivate due sconfitte e tre ...Terminano, invece, a reti bianche le sfide trae Taranto e tra Monterosi e Latina. ... mariuscire a concludere verso la porta. Al 36 Desogus riceve da Palmiero e cerca l'angolino, ma ...

Giugliano, l'anno nero della scuola Marconi: alunni ancora senza aule ilmattino.it

È mancata la vittoria nelle ultime settimane, il Giugliano va a caccia dei tre punti per tenere ... Sassi non è perfetto nell’uscita e Romano colpisce di testa, senza riuscire ad indirizzare: si ...Senza mister Capuano, fermato dal giudice sportivo, il Taranto cerca punti per raggiungere l'obiettivo. "Taranto, c'è il Giugliano sul cammino salvezza" è il titolo ...