Giovani italiani sempre meno imprenditori: la Campania perde il 9,2% ma resta comunque in testa (Di sabato 4 marzo 2023) Giovani italiani sempre meno imprenditori. Le imprese Giovanili (ossia le aziende con la maggioranza dei titolari o soci con meno di 35 anni) rilevate da Infocamere-Unioncamere sono 522.088 al 31 dicembre 2022, con riduzioni rilevanti rispetto agli anni precedenti: -15mila 829 sul 2021 (-3,4%) e ben -38mila 793 sul 2019 (-9,9%). Emerge da un'indagine svolta dalla Camera di commercio dell'Umbria, sempre su dati Infocamere-Unioncamere, su tutte le regioni italiane. Un calo che diventa voragine se si allarga il periodo di confronto: un decennio fa, nel 2011, le imprese Giovanili in Italia erano 697mila, per cui nel periodo 2011-2022 ne sono scomparse, o sono 'invecchiate' (nel senso che la maggioranza dei titolari o soci ha superato i 35 ...

