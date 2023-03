Giovane tifoso del Napoli ferito da un petardo lanciato dai tifosi della Lazio

(Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn ragazzinodelpresente in Curva A al ‘Maradona’ è rimastoalle mani dallo scoppio di undaidal vicino settore ospiti. Lo riferisce la tv locale Canale 21. Ibiancocelesti hannopetardi e bengala per tutto il match dal settore ospiti e uno di questi è finito vicino a un ragazzino scoppiando e costringendo i genitori a portarlo al pronto soccorso dell’Ospedale San Paolo. Molti bengala e petardi sono stati lanciati verso il terreno di gioco, dove sono intervenuti i vigili del fuoco. Un bengala è anche atterrato sulla piccola jeep con barella parcheggiata a bordo campo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

