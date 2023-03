Giornata internazionale della Donna: -50% allo store l’8 marzo per le tifose dell’Ascoli. (Di sabato 4 marzo 2023) Mercoledì 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della Donna, il Club bianconero omaggia le tifose che si recheranno all’Ascoli store di un maxi sconto del 50% su tutti i prodotti ufficiali. Lo store sarà aperto dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00. Fonte articolo e foto: www.ascolicalcio1898.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di sabato 4 marzo 2023) Mercoledì 8, in occasione, il Club bianconero omaggia leche si recheranno all’Ascolidi un maxi sconto del 50% su tutti i prodotti ufficiali. Losarà aperto dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00. Fonte articolo e foto: www.ascolicalcio1898.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MiC_Italia : #8marzo2023, Giornata internazionale della donna, su proposta del Ministro @g_sangiuliano, ingresso gratuito per tu… - AIRC_it : ??In occasione delle Giornata Internazionale contro l’HPV sfatiamo alcuni falsi miti su #HPV e #vaccino. Per saperne… - TaremiHooman : Solidarietà per Donne, Vita, Libertà in Iran durante la Giornata Internazionale per i Diritti d... - TanganelliAnna : Alle origini dell'8 marzo: tutti i come e i perché della giornata internazionale della donna - snowmalec : non so quale condizione femminile abbiano in mente loro, e sono curiosa di sapere in che modo rendere la vita diffi… -