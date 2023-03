Ginnastica ritmica, Serie A Ancona 2023: dominio Fabriano davanti all’Udinese (Di sabato 4 marzo 2023) La Ginnastica Fabriano vince anche la seconda tappa della Serie A1 2023 ad Ancona. Con il 29.850 di Gaia Marcini al cerchio, il 33.450 di Sofia Raffaeli alla palla, il 31.400 di Lorjen D’Ambrogio alle clavette e il 32.900 di Milena Baldassarri al nastro le campionesse d’Italia in carica chiudono con il totale di 127.600 davanti all’Udinese, che con 118.350 è di nuovo seconda: 29.750 di Isabelle Tavano al cerchio, 26.900 di Isabel Rocco alla palla, 32.600 di Tara Dragas alle clavette e 29.100 di Anastasia Simakova al nastro. Terzo gradino del podio, come nella prima tappa, per la Raffaello Motto Viareggio con un totale di 118.200 punti (31.350 di Sofia Sicignano al cerchio, 29.950 di Junia Campomagnani alla palla, 28.700 di Chiara Puosi alle clavette e 28.200 di Sofia ... Leggi su sportface (Di sabato 4 marzo 2023) Lavince anche la seconda tappa dellaA1ad. Con il 29.850 di Gaia Marcini al cerchio, il 33.450 di Sofia Raffaeli alla palla, il 31.400 di Lorjen D’Ambrogio alle clavette e il 32.900 di Milena Baldassarri al nastro le campionesse d’Italia in carica chiudono con il totale di 127.600, che con 118.350 è di nuovo seconda: 29.750 di Isabelle Tavano al cerchio, 26.900 di Isabel Rocco alla palla, 32.600 di Tara Dragas alle clavette e 29.100 di Anastasia Simakova al nastro. Terzo gradino del podio, come nella prima tappa, per la Raffaello Motto Viareggio con un totale di 118.200 punti (31.350 di Sofia Sicignano al cerchio, 29.950 di Junia Campomagnani alla palla, 28.700 di Chiara Puosi alle clavette e 28.200 di Sofia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cinquewit : NINA CORRADINI Lo scandalo che sconvolge la ginnastica ritmica italiana nel podcast di Laura Bastianetto MILANO - «… - serwinem : @imyownlobster @grogusmama Io e mio fratello abbiamo frequentato lo stesso liceo, con la differenza che io ho preso… - fkn_blue : fino alle medie ho fatto qualsiasi sport disponibile addirittura ginnastica ritmica a livello agonistico così come… - SARAWATlNEs : @grogusmama danza classica e ginnastica ritmica ambienti tremendi... - GhostStory__ : ho fatto ginnastica ritmica per 11 anni e ho lasciato a metà del terzo superiore perché non riuscivo a far coincide… -

Ancona Dopo l'esordio del Campionato Nazionale di Serie A1, A2 e B di Ginnastica Ritmica, che aveva riempito con 2mila spettatori gli spalti del Palazzetto dello sport di Cuneo, anche la 2ª tappa del Trofeo San Carlo Veggy Good è stato elettrizzante. Questo pomeriggio ... Sport, la squadra "Cervia Ginnastica e Sport SSD" ricevuta in Municipio ...- Cervia - 3 marzo 2023 - Il sindaco di Cervia Massimo Medri e l'Assessore allo sport Michela Brunelli hanno incontrato le ginnaste della squadra "Cervia Ginnastica e Sport SSD" di ginnastica ritmica,... Il podcast di Laura Bastianetto sullo scandalo che ha sconvolto la ginnastica ritmica italiana ... il podcast di Laura Bastianetto sullo scandalo che ha sconvolto la ginnastica ritmica italiana e che ha portato al deferimento della CT delle Azzurre Emanuela Maccarani e della sua assistente Olga ... Dopo l'esordio del Campionato Nazionale di Serie A1, A2 e B di, che aveva riempito con 2mila spettatori gli spalti del Palazzetto dello sport di Cuneo, anche la 2ª tappa del Trofeo San Carlo Veggy Good è stato elettrizzante. Questo pomeriggio ......- Cervia - 3 marzo 2023 - Il sindaco di Cervia Massimo Medri e l'Assessore allo sport Michela Brunelli hanno incontrato le ginnaste della squadra "Cerviae Sport SSD" di,...... il podcast di Laura Bastianetto sullo scandalo che ha sconvolto laitaliana e che ha portato al deferimento della CT delle Azzurre Emanuela Maccarani e della sua assistente Olga ... Ginnastica ritmica, tutti gli eventi 2023 La7 Serie A1 e A2 di Ginnastica Ritmica 2023: i vincitori della seconda tappa Si è tenuta ad Ancona, presenziata dalla società ginnastica Fabriano, la seconda tappa di regular season della serie A e B di Ginnastica Ritmica 2023. Calendario ginnastica ritmica 2023 oggi: orari Serie A Ancona, programma, tv, streaming Oggi sabato 4 marzo (ore 18.30) va in scena la seconda tappa della Serie A 2023 di ginnastica ritmica, il massimo campionato italiano a squadre. Sarà il PalaPrometeo di Ancona a ospitare l’evento, a t ... Si è tenuta ad Ancona, presenziata dalla società ginnastica Fabriano, la seconda tappa di regular season della serie A e B di Ginnastica Ritmica 2023.Oggi sabato 4 marzo (ore 18.30) va in scena la seconda tappa della Serie A 2023 di ginnastica ritmica, il massimo campionato italiano a squadre. Sarà il PalaPrometeo di Ancona a ospitare l’evento, a t ...