Ginnastica artistica, Serie A1 Ravenna 2023: la Brixia domina ancora, al maschile vince la Virtus Pasqualetti (Di sabato 4 marzo 2023) La Brixia Brescia domina anche la seconda tappa della Serie A1 2023 al Pala De Andrè di Ravenna. Le Fate chiudono con un totale di 166.250 punti con qualche errore a trave e parallele e con esercizi splendidi a volteggio e corpo libero, riuscendo ad avere la meglio sulla Ginnastica Civitavecchia, seconda con 157.850, e sulla Ginnastica Haeven, terza con 154.4o0 punti.Partenza a tutta al volteggio con un 14.000 di Asia D’Amato, un 14.200 per Alice D’Amato, un 13.900 per Martina Maggio. Capolavoro di Giorgia Villa alle parallele (14.650) e un pazzesco 15.100 di Alice D’Amato, mentre Asia D’Amato e Martina Maggio pagano una caduta conquistando rispettivamente 13.700 e 13.250. Asia fallosa anche alla trave, vittima di due cadute (11.550); cade anche Giorgia Villa che ... Leggi su sportface (Di sabato 4 marzo 2023) LaBresciaanche la seconda tappa dellaA1al Pala De Andrè di. Le Fate chiudono con un totale di 166.250 punti con qualche errore a trave e parallele e con esercizi splendidi a volteggio e corpo libero, riuscendo ad avere la meglio sullaCivitavecchia, seconda con 157.850, e sullaHaeven, terza con 154.4o0 punti.Partenza a tutta al volteggio con un 14.000 di Asia D’Amato, un 14.200 per Alice D’Amato, un 13.900 per Martina Maggio. Capolavoro di Giorgia Villa alle parallele (14.650) e un pazzesco 15.100 di Alice D’Amato, mentre Asia D’Amato e Martina Maggio pagano una caduta conquistando rispettivamente 13.700 e 13.250. Asia fallosa anche alla trave, vittima di due cadute (11.550); cade anche Giorgia Villa che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : FATE TANTO! ????????? Trionfo azzurro nella tappa inaugurale di Coppa del Mondo di ginnastica artistica! A Cottbus, i… - Eurosport_IT : ALICE PRIMA ALLE PARALLELE ??????????? Ottimo inizio anche per Alice D'amato nella prima tappa della Coppa del Mondo 2… - Eurosport_IT : MANILA PRIMA NEL VOLTEGGIO ??????????? Inizio da sogno per Manila Esposito nella prima tappa della Coppa del Mondo 202… - Vorlander13 : Ultimamente in ginnastica artistica vanno molto in voga le clavette petacci #leredita - silvia92745700 : @Heautontimoru15 @FmMosca Non ho figli ma ricordo da bambina quanto tenessi alla ginnastica artistica e come essa a… -