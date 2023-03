Ginnastica artistica, Serie A: Alice D’Amato vola a 15.1! Bentornata Giorgia Villa, Asia recupera, Andreoli c’è: la Brixia vince (Di sabato 4 marzo 2023) La Brixia Brescia ha vinto la seconda tappa della Serie A1 di Ginnastica artistica femminile, andata in scena a Ravenna. Le Campionesse d’Italia si sono imposte come da pronostico con il punteggio complessivo di 166.250: un risultato scontato visto che il sodalizio del DT Enrico Casella e del Presidente Folco Donati può fare affidamento sui migliori elementi della Nazionale. Alice D’Amato ha regalato tre perle di rara bellezza: superlativo esercizio alle parallele asimmetriche, premiato con un mostruoso 15.100 (6.1 la nota di partenza), degno di una medaglia mondiale; ottima doppio avvitamento al volteggio (14.200); corpo libero sempre più convincente ed elegante (14.100, da 5.4). Asia D’Amato sta proseguendo nel proprio percorso di ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) LaBrescia ha vinto la seconda tappa dellaA1 difemminile, andata in scena a Ravenna. Le Campionesse d’Italia si sono imposte come da pronostico con il punteggio complessivo di 166.250: un risultato scontato visto che il sodalizio del DT Enrico Casella e del Presidente Folco Donati può fare affidamento sui migliori elementi della Nazionale.ha regalato tre perle di rara bellezza: superlativo esercizio alle parallele asimmetriche, premiato con un mostruoso 15.100 (6.1 la nota di partenza), degno di una medaglia mondiale; ottima doppio avvitamento al volteggio (14.200); corpo libero sempre più connte ed elegante (14.100, da 5.4).sta proseguendo nel proprio percorso di ...

