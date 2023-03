Gigi D’Alessio | il dolce messaggio della figlia Ilaria che nasconde una frecciatina

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... evelina_fraser : @mavie_daponte Fiorello ha chiamato Gigi d'Alessio l'altra mattina! Ha detto che è disponibile ?????? - legodiary : RT @Cinguetterai: “LDA la maglietta di Gigi D’Alessio te la regalo io” #TheVoiceSenior - _mary_fans : RT @Cinguetterai: “LDA la maglietta di Gigi D’Alessio te la regalo io” #TheVoiceSenior - EffecomeF : RT @Cinguetterai: “LDA la maglietta di Gigi D’Alessio te la regalo io” #TheVoiceSenior - witch17thunder : Voglio anch'io la maglietta con le frasi di Gigi D'Alessio ?????????? #TheVoiceSenior -

... venerdì 3 marzo 2023, quando il padrone di casa Alberto Matano ha annunciato un collegamento dallo studio di The Voice Senior con i coach, ossia, Clementino, Loredana Bertè e i Ricchi ...Lisa Maggio è una delle cantanti diarrivata alla finale di The Voice Senior 2023: scopriamo chi è. Prima tecnico di laboratorio e poi cantante: le due vite di Lisa Maggio , concorrente finalista di The Voice Senior 2023 ...... Locked out of heaven di Bruno Mars ! Tutta la giuria, dai Ricchi e Poveri a Clementino (poi da lei scelto come coach ), da Loredana Berté a, si sono voltati subito per gustare il suo ...