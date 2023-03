Gianmarco Petrelli e Samu Segreto al centro del gossip della nuova puntata di Amici

Leggi su biccy

(Di sabato 4 marzo 2023) Ieri c’è stata l’ultima registrazionepomeridiana di, con due alunni eliminati e le ultime maglie assegnate per il serale. Non solo la gara, in studio c’è stato anche spazio per ile Megan Ria infatti si sono baciati (a quanto pare è sono tornati ufficialmente insieme) e pare chee Maddalena Svevi abbiano mostrato una certa complicità. “C’è stato anche dell’altro nella. Megan Ria esi sono baciati, per la gioia di tutte le fan presenti.e Maddalena sono apparsi molto vicini e complici in. – si legge nelle anticipazioni di Superguida Tv – Maddalena avendo ottenuto per ...