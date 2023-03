Giacomo Giorgio di Mare Fuori è fidanzato? Età e vita privata (Di sabato 4 marzo 2023) È tutto pronto per una nuova puntata di C’è Posta per te condotta da Maria De Filippi. La puntata di stasera sarà molto speciale perché arriverà in studio su Canale 5 quasi tutto il cast di Mare Fuori, siete pronti ad una serata ricca di sorprese? Tra gli ospiti in studio ci sarà anche Giacomo Giorgio che interpreta Ciro, ma cosa sappiamo di lui? Ecco tutto i gossip sulla sua fidanzata segreta. Cosa sappiamo sull’attore Giacomo Giorgio Giacomo Giorgio nasce a Napoli nel 1998 e ha 34 anni. La sua passione per la recitazione inizia quando ha soltanto 6 anni e interpreta Pulcinella in uno dei teatri di provincia. Da subito si dedica allo studio da attore e si trasferisce a Milano a 11 anni per studiare il metodo Stanislavskij. A Milano recita in varie ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 4 marzo 2023) È tutto pronto per una nuova puntata di C’è Posta per te condotta da Maria De Filippi. La puntata di stasera sarà molto speciale perché arriverà in studio su Canale 5 quasi tutto il cast di, siete pronti ad una serata ricca di sorprese? Tra gli ospiti in studio ci sarà ancheche interpreta Ciro, ma cosa sappiamo di lui? Ecco tutto i gossip sulla sua fidanzata segreta. Cosa sappiamo sull’attorenasce a Napoli nel 1998 e ha 34 anni. La sua passione per la recitazione inizia quando ha soltanto 6 anni e interpreta Pulcinella in uno dei teatri di provincia. Da subito si dedica allo studio da attore e si trasferisce a Milano a 11 anni per studiare il metodo Stanislavskij. A Milano recita in varie ...

