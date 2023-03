GfVip, Luca Onestini e la rivelazione su Ivana che fa sperare i fan: «È stato bellissimo, non me l'aspettavo...» (Di sabato 4 marzo 2023) Dopo essersi ritrovati nella Casa del GfVip, Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno riacceso le speranze dei fan di potersi fidanzare nuovamente una volta usciti. Durante il soggiorno della modella... Leggi su leggo (Di sabato 4 marzo 2023) Dopo essersi ritrovati nella Casa delMrazova hanno riacceso le speranze dei fan di potersi fidanzare nuovamente una volta usciti. Durante il soggiorno della modella...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Le parole di Ivana e Luca. ?? #GFVIP - Daniela23656979 : RT @Daisy_2605: Luca e Giulia in lacrime per la sorpresa di Ivana: loro tenerissimi ?? #luvana #ivanellis #onestiners #GFvip - Daniela23656979 : RT @ehitsfe: siete consapevoli del casino che sarebbe successo se a dire queste cose fosse stato luca onestini? #oriele #gfvip #incorvassi - Neise_love : RT @Sergio24101: Son le 14 Luca si prepara il pranzo Alby ha fame e Luca condivide con lui la sua frittata,ti basta?????si grazie cicci?? vede… - BarbaraColosimo : RT @Sergio24101: E parte il coro da stadio per la sola unica idolatrata Orietta Berti .. Luca Onestini e Edoardo Tavassi capi ultrà ????????… -