GF Vip, Sonia Bruganelli la fa grossa e poi cancella le tracce: ma restano gli screenshot (Di sabato 4 marzo 2023) Sonia Bruganelli in queste ore è stata protagonista di un evento decisamente spiacevole. Nonostante infatti Alfonso Signorini e Giulia Salemi abbiano più volte condannato il clima avvelenato che c’è sui social in merito al Grande Fratello Vip 7, alludendo in primis agli insulti spesso molto pesanti rivolti dei vipponi, la Bruganelli su Instagram ha avallato alcuni di questi insulti mettendo il suo like, salvo poi toglierlo quando si è resa conto di averla fatta grossa. Peccato che qualcuno abbia fatto gli screenshot che ora circolano sul web. GF Vip 7, le parole velenose di Sonia Bruganelli contro Edoardo Tavassi Come ha reso noto nell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 7, Sonia Bruganelli non sopporta Edoardo Tavassi e gli ha ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 4 marzo 2023)in queste ore è stata protagonista di un evento decisamente spiacevole. Nonostante infatti Alfonso Signorini e Giulia Salemi abbiano più volte condannato il clima avvelenato che c’è sui social in merito al Grande Fratello Vip 7, alludendo in primis agli insulti spesso molto pesanti rivolti dei vipponi, lasu Instagram ha avallato alcuni di questi insulti mettendo il suo like, salvo poi toglierlo quando si è resa conto di averla fatta. Peccato che qualcuno abbia fatto gliche ora circolano sul web. GF Vip 7, le parole velenose dicontro Edoardo Tavassi Come ha reso noto nell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 7,non sopporta Edoardo Tavassi e gli ha ...

