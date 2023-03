Gf Vip | ecco perché è stata annullata la replica su La5

Leggi su 361magazine

(Di sabato 4 marzo 2023) Cosa è accaduto nella Casa del Grande Fratello Vip che ha portato alla decisione di non mandare lain onda su La5? In più occasioni i vipponi del Gf Vip 7 sono stati ripresi per via delle eccessive parolacce pronunciate nel programma di casa Mediaset. Così Pier Silvio Berlusconi sarebbe intervenuto, dopo aver visionato la puntata di giovedì 2 marzo e avrebbe deciso di annullare laprevista il giorno dopo, ovvero il 3 marzo, su La5 per “eccesso di volgarità”. Lo rende noto Il Fatto Quotidiano. Una decisione quella presa dall’amministratore delegato in accordo con il conduttore Alfonso Signorini, che in più occasioni, l’ultima in ordine di tempo proprio giovedì, ha ripreso i suoi vipponi per via delle parolacce irrispettose nei confronti del pubblico di Canale 5. Leggi anche–> Attilio Romita, le accuse ad un gieffino: “ha bestemmiato ...