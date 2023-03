Gf Vip, Daniele Dal Moro sbotta contro Oriana Marzoli: 'Ho sprecato tempo' (Di sabato 4 marzo 2023) Nonostante Martina Nasoni sia uscita dalla Casa del Gf Vip , sembra che fra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro ci siano ancora problemi. I due gieffini si sono nuovamente scontrati con parole pesanti. ... Leggi su leggo (Di sabato 4 marzo 2023) Nonostante Martina Nasoni sia uscita dalla Casa del Gf Vip , sembra che fraDalci siano ancora problemi. I due gieffini si sono nuovamente scontrati con parole pesanti. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Vip___era : RT @Cali_Gr: Ho visto la commozione e la felicità di Daniele, darling. Grazie mille per avergli inviato questa carezza #oriele Davvero graz… - novasocialnews : 'Grande Fratello Vip', furia Oriana contro Daniele: 'Non lo voglio vedere mai più!' - Novella_2000 : Oriana e il confessionale delle polemiche di Daniele: c’è un colpo di scena #oriele #gfvip - ADelleNotizie : GF VIP Daniele Dal Moro si sbilancia su Luca e Ivana - 361_magazine : Oriana Marzoli in lacrime dopo aver sentito un confessionale di Daniele Dal Moro. Cosa ha detto il vippone sul loro… -