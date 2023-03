GF Vip 7 | salta l’ultima puntata | la rabbia dei vertici Mediaset

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 4 marzo 2023) I telespettatori assidui di Grande Fratello Vip 7 forse avranno notato che questa settimana non è stata mandata in onda su Canale 5 la replica deldel reality show di Canale 5, come solitamente avviene il giorno dopo la diretta. A quanto pare non si è trattato di una decisione dettata da esigenze di palinsesto, magari dalla volontà deidi mettere al posto del GF Vip qualcosa che facesse più ascolti, bensì di una “punizione” da parte dell’azienda al reality show e ai suoi autori. GF Vip 7, Piersilvio Berlusconi furioso con idel reality show É di queste ore, infatti, la notizia che il presidentePiersilvio Berlusconi abbia fatto una vera e propria sfuriata agli autori e alla produzione del Grande Fratello Vip 7, compreso il conduttore ...