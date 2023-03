(Di sabato 4 marzo 2023) A differenza del suo collega Michele Cucuzza,è riuscito a rimanere nelladel Grande Fratello Vip per diversi mesi, diventando uno dei protagonisti più (in)discussi di questa settima edizione del reality show. Di recente l’ex volto del Tg1 ha rilasciato un’intervista a SuperGuidaTv dove si è lasciato andare a una scottante. Sembrerebbe infatti che unabbiapiùha confessato l’accaduto mentre parlava dei suoi scivoloni, non ancora perdonati dalla sua Mimma né dal pubblico del Gf Vip: Le infelici frasi da camerata che ho detto nellahanno ferito molto Mimma. A me non sono state perdonate, c’è chi hadue ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ElenaPapaciulo : #gfvip #nikiters #incorvassi Vip 7, rivelazione choc di Attilio Romita: “In Casa c’è un Vippone che ha bestemmiato… - MCalcioNews : Gf Vip 7, rivelazione choc di Attilio Romita: “In Casa c’è un Vippone che ha bestemmiato due volte” - IsaeChia : #GfVip 7, rivelazione choc di Attilio Romita: “In Casa c’è un vippone che ha bestemmiato due volte” Ecco di chi si… - infoitcultura : Giaele “costretta” a non parlare con Antonella? La rivelazione inedita al GF Vip - tuttopuntotv : Giaele “costretta” a non parlare con Antonella? La rivelazione inedita al GF Vip #gfvip #gfvip7 #gioiellers… -

... arrivata fino alla finale, è stata al centro di molte polemiche e attaccata dalla giudice Selvaggia Lucarelli per le sue barzellette a luci rosse diventate uno spazio fisso in coda al talent...Sono esasperata' LaMaria Antonietta e Antonella hanno la stessa mamma, ma padri diversi. Ovviamente, la Fiordelisi non ha svelato il cognome della ragazza, ma ha dichiarato che inizia ...Gf, l'ex fidanzato di Antonella Fiordelisi: 'Edoardo Donnamaria non le è mai piaciuto, vuole solo fare spettacolo' GFVip, Micol Incorvaia minaccia di uscire: 'Non mi piace questa cosa. Sono ...

“Ho una sorella che non vedo da anni”. Rivelazione choc al GF Vip 7: nessuno lo sapeva! ILSIPONTINO.NET

Nelle ultime puntate del GF Vip, a finire al centro dell'attenzione del pubblico è stato Edoardo Donnamaria. Il comportamento del concorrente ha diviso i ...Attilio Romita torna a fare un bilancio del suo percorso nella Casa e svela il nome del possibile vincitore del Gf Vip.