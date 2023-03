GF Vip 7, Pier Silvio Berlusconi furioso con Signorini: cancellata la replica su La5 (Di sabato 4 marzo 2023) Da quando è partita la settima edizione del Grande Fratello Vip sono state tante le critiche al cast, protagonista di atteggiamenti e azioni piuttosto discutibile. L’ultima diretta è stata l’occasione per ribadire tale concetto, in quanto è andato in onda uno spettacolo di tensione e parolacce. Quest’ultime avrebbero fatto infuriare persino Pier Silvio Berlusconi, presidente di casa Mediaset, che ha sempre creduto nel potenziale del reality. Tuttavia, adesso avrebbe fatto un clamoroso passo indietro bacchettando pure Alfonso Signorini. Grande Fratello Vip 7: la sfuriata di Berlusconi E’ risaputo che Pier Silvio Berlusconi sia un grande simpatizzante per il Grande Fratello Vip, ma pare che questa settima edizione non abbia convinto neanche a lui. Stando ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 4 marzo 2023) Da quando è partita la settima edizione del Grande Fratello Vip sono state tante le critiche al cast, protagonista di atteggiamenti e azioni piuttosto discutibile. L’ultima diretta è stata l’occasione per ribadire tale concetto, in quanto è andato in onda uno spettacolo di tensione e parolacce. Quest’ultime avrebbero fatto infuriare persino, presidente di casa Mediaset, che ha sempre creduto nel potenziale del reality. Tuttavia, adesso avrebbe fatto un clamoroso passo indietro bacchettando pure Alfonso. Grande Fratello Vip 7: la sfuriata diE’ risaputo chesia un grande simpatizzante per il Grande Fratello Vip, ma pare che questa settima edizione non abbia convinto neanche a lui. Stando ...

