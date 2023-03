“GF Vip 7”, Pier Silvio Berlusconi cancella la messa in onda: cos’è successo (Di sabato 4 marzo 2023) News Tv. Il palinsesto di La 5 nelle scorse ore ha subito un importante cambiamento. Ieri, 3 marzo 2023, sarebbe dovuta andare in onda la replica della puntata del Grande Fratello Vip dello scorso giovedì (2 marzo), ma al posto del reality è stato trasmesso il film “Un’ottima annata”. Il motivo? L’ha spiegato “Il Fatto Quotidiano”, svelando un croccante retroscena che ha a che fare con Pier Silvio Berlusconi. leggi anche: “GF Vip 7”, sfogo choc di due ex concorrenti: “Minacciate di morte” leggi anche: “Gf Vip 7”, la vippona ha sentito tutto e vuole lasciare: cos’è successo leggi anche: “GF Vip 7”, violento scontro in diretta: Sonia Bruganelli umilia Tavassi La5, la rete digitale del gruppo Mediaset, è solita trasmettere la replica della puntata del GF Vip ... Leggi su tvzap (Di sabato 4 marzo 2023) News Tv. Il palinsesto di La 5 nelle scorse ore ha subito un importante cambiamento. Ieri, 3 marzo 2023, sarebbe dovuta andare inla replica della puntata del Grande Fratello Vip dello scorso giovedì (2 marzo), ma al posto del reality è stato trasmesso il film “Un’ottima annata”. Il motivo? L’ha spiegato “Il Fatto Quotidiano”, svelando un croccante retroscena che ha a che fare con. leggi anche: “GF Vip 7”, sfogo choc di due ex concorrenti: “Minacciate di morte” leggi anche: “Gf Vip 7”, la vippona ha sentito tutto e vuole lasciare:leggi anche: “GF Vip 7”, violento scontro in diretta: Sonia Bruganelli umilia Tavassi La5, la rete digitale del gruppo Mediaset, è solita trasmettere la replica della puntata del GF Vip ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraversion : salta la replica del #GFvip stasera su La5. Ordine di Pier Silvio Berlusconi che non ha gradito la puntata di ieri:… - IlContiAndrea : Grande Fratello Vip, salta la replica su La5. Sfuriata di Pier Silvio Berlusconi: nel reality troppe parolacce e vo… - trash_italiano : Alcuni comportamenti “denoterebbero un’assoluta mancanza di rispetto nei confronti del pubblico”. Già nelle scors… - Gianni_gian13 : RT @fraversion: salta la replica del #GFvip stasera su La5. Ordine di Pier Silvio Berlusconi che non ha gradito la puntata di ieri: troppe… - andfranchini : Pier Silvio Berlusconi furioso per il GF Vip, stop punitivo alle repliche del reality su La5 -