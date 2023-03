Gf Vip 7, Luca Onestini si confida con Daniele Dal Moro e parla della possibilità di tornare insieme ad Ivana Mrazrova (Di sabato 4 marzo 2023) Dopo l’uscita di Ivana Mrazova, Luca Onestini si è confidato con Daniele Dal Moro e ha parlato della possibilità di tornare insieme alla ragazza. Il Vippone si è detto molto contento di aver potuto riabbracciare l’ex fidanzata, rivelando di aver provato emozioni che non si aspettava: Magari tanti non capiscono, non ci siamo mai chiesti niente. Tipo adesso stavamo bene e basta, non è che siamo stati lì a parlare. Quello che deve essere sarà, fluida la cosa. Se c’è la voglia di stare insieme si può riprovare. Infatti io mi sono meravigliato, non mi è mai capitato di rivedere una persona con cui sono stato così, sembrava non fosse passata neanche una settimana. Invece ... Leggi su isaechia (Di sabato 4 marzo 2023) Dopo l’uscita diMrazova,si èto conDale hatodialla ragazza. Il Vippone si è detto molto contento di aver potuto riabbracciare l’ex fidanzata, rivelando di aver provato emozioni che non si aspettava: Magari tanti non capiscono, non ci siamo mai chiesti niente. Tipo adesso stavamo bene e basta, non è che siamo stati lì are. Quello che deve essere sarà, fluida la cosa. Se c’è la voglia di staresi può riprovare. Infatti io mi sono meravigliato, non mi è mai capitato di rivedere una persona con cui sono stato così, sembrava non fosse passata neanche una settimana. Invece ...

