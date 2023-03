GF Vip 7 | Guendalina Tavassi attacca Sonia Bruganelli dopo la critica a suo fratello

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MondoTV241 : GF Vip 7, Guendalina Tavassi dure accuse a Sonia Bruganelli 'Pagata dalla Fiordelisi' #guendalinatavassi… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Guendalina Tavassi, furia contro Sonia Bruganelli: 'Strega, a 50 anni vive per guardare Medias… - infoitcultura : Scintille al GF VIP, Guendalina risponde all'attacco di Sonia Bruganelli: “Sei una strega” - VicolodelleNews : #gfvip Guendalina Tavassi attacca Sonia Bruganelli 'sfottendola' per quel piccolo particolare fisico - Il Vicolo de… - Pall_Gonfiato : Scintille al GF VIP, Guendalina risponde all'attacco di Sonia Bruganelli: “Sei una strega” -

... c'ha pensato invece la sorella di Edoardo ,Tavassi che ha sferrato un attacco durissimo contro l'opinionista . Scopri le ultime news sul Grande Fratello...nelle ore successive alla diretta di ieri sera del reality di Canale5 il fratello diha ... come procede la loro storia d'amore Intanto di recente l'opinionista del Grande Fratelloha ......l'ex gieffina la pensa come Edo su Antonella Fiordelisi e non ci staTavassi non ha peli sulla lingua quando deve correre in soccorso della sua famiglia. Da casa, mentre guarda il GF, ...

"Strega col porro": Guendalina Tavassi attacca Sonia Bruganelli e difende il fratello Edoardo Today.it

Edoardo Donnamaria provoca la salernitana: intervento a sorpresa di Edoardo Tavassi Indubbiamente le ultime puntate del reality sono state estremamente ...Guendalina Tavassi difende da casa il fratello Edoardo e si scaglia contro la Bruganelli: ''Strega col porro'' ...