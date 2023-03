(Di sabato 4 marzo 2023) Nel corso della trentottesima puntata del Gf Vip andata in onda giovedì sera, i telespettatori hanno assistito a un infuocato sfra Sonia Bruganelli ed. L’opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini è stata abbastanza critica nei confronti dell’ex naufrago de L’Isola dei Famosi. Sonia l’ha accusato di vivere di reality e di rovinare persone come Giaele De Donà edDonnamaria. La Bruganelli ha anche aggiunto alcune espressioni come “stratega,, burattinaio” che hanno mandato in escandescenze il. Chi non si è perso questo botta e risposta è stato anche un ex concorrente della sesta edizione del Gf Vip, protagonista (in)discusso nella Casa di Cinecittà lo scorso anno, ovvero Alex Belli. L’attore romano attraverso un tweet ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCalcioNews : Gf Vip 7, famosissimo ex Vippone si scaglia contro Edoardo Tavassi: “Subdolo e manipolatore” - IsaeChia : #GfVip 7, famosissimo ex Vippone si scaglia contro Edoardo Tavassi: “Subdolo e manipolatore” ? - infoitcultura : GF Vip, ecco quando finirà e il (famosissimo) programma che lo sostituirà - RICKYROCK197 : Vi faccio vedere il personaggio famoso a cui somiglio... Famosissimo Buongiorno VIP'S -

Ex modello e attore, Brando Giorgi è nato il 21 maggio 1966 a Roma, per la precisione nel quartiere Portonaccio. Divenuto grazie ad alcuni ruoli al cinema e in tv, è conosciuto dal grande pubblico con il suo pseudonimo. Pochi infatti sanno che il suo vero nome è Lelio Sanità di Toppi e che da piccolo sognava

