GF Vip 7, Antonella Fiordelisi rivela di avere una sorella: “Lei non mi vuole vedere” (Di sabato 4 marzo 2023) Nell’ultima puntata del Grande Fratello vip, l’ex schermitrice Antonella Fiordelisi ha rivelato di avere una sorella di nome Maria Antonietta, con cui condivide la mamma, nata dal matrimonio precedente a quello con il padre della gieffina, Stefano Fiordelisi. Pare che le cose tra loro però non vadano così bene, infatti le due non si rivolgono la parola da più di cinque anni. GF Vip 7, Antonella Fiordelisi, ecco perché non parla con sua sorella Ad Andrea Maestrelli e Davide Donadei, la gieffina ha raccontato di aver cercato più volte di riavvicinarsi a lei, ma senza successo. Non ha svelato il cognome della sorella, ma ha detto che inizia con la lettera P. Antonella ha precisato che Maria Antonietta è ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 4 marzo 2023) Nell’ultima puntata del Grande Fratello vip, l’ex schermitricehato diunadi nome Maria Antonietta, con cui condivide la mamma, nata dal matrimonio precedente a quello con il padre della gieffina, Stefano. Pare che le cose tra loro però non vadano così bene, infatti le due non si rivolgono la parola da più di cinque anni. GF Vip 7,, ecco perché non parla con suaAd Andrea Maestrelli e Davide Donadei, la gieffina ha raccontato di aver cercato più volte di riavvicinarsi a lei, ma senza successo. Non ha svelato il cognome della, ma ha detto che inizia con la lettera P.ha precisato che Maria Antonietta è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Claudia70882997 : @neverlandisin_ Non ci siamo dobbiamo mandarla in finale - tammyotammy : Antonella Fiordelisi: 'Ho capito cos'è l'amore' - Grande Fratello VIP | GFVIP 7: via @GrandeFratello senza “calcina” e trucco…..?? - Zakaria36540166 : APRITE E VOTATE ORIANA ???? - Zakaria36540166 : APRITE QUA E VOTIAMO ORIANA FORZA ORIELE ???????? - CosmoAk : RT @Zakaria36540166: APRITE E VOTATE ORIANA ???? -