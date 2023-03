(Di sabato 4 marzo 2023) Berlino, 4 mar. (Adnkronos/Dpa) - Ildellatedesco Marco Buschmann ha deciso didaitutti idell'epoca nazista. In una lettera ai suoi colleghi, ha recentemente sottolineato "che ci sono ancorae ordinanze che usano la terminologia dell'era nazista o in cui viene menzionato il 'Reich'", ha detto all'all'edizione domenicale del quotidiano Die Welt nei commenti visti in anticipo dalla Dpa. La vecchia terminologia linguistica compare nelleche vanno da quelle bancarie a quelle che riguardano la medicina. "Il mio obiettivo è eliminare questi resti pre-costituzionali", ha continuato l'esponente del Partito Liberale Democratico (FDP). Ad esempio, ha detto, "ci sono ancora ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Germania: ministro Giustizia, 'rimuovere dai codici delle leggi i termini nazisti' - - Pellegrini4R : RT @Radio1Rai: #Ue Rinviato il voto sullo stop ai motori diesel e a benzina dal 2035. A pesare le posizioni di Italia, Polonia e Germania.… - Radio1Rai : #Ue Rinviato il voto sullo stop ai motori diesel e a benzina dal 2035. A pesare le posizioni di Italia, Polonia e G… - pierpa731 : @LegaSalvini Si ma se vai Germania x salvare l’auto fai un piacere a loro. Con i progetti ibridi, elettrici loro so… - PieriPola : @Corriere Non credo che sia stato allertato direttamente il ministro sabato notte. È una tragedia , ma Turchia, G… -

... grazie all'intesa con altri Paesi Europei a partire dalla, l'intensa attività del Governo in primo luogo del VicePremier eMatteo Salvini che, proprio l'altro ieri, ne ha discusso ...A pesare, oltre al no dell'Italia e alle posizioni di fatto contrarie di Polonia e Bulgaria sebbene Sofia a novembre si sia astenuta, è stata la posizione della. Ildei trasporti ...... in. Una volta completato e a regime, sarà in grado di riciclare fino a 2.500 tonnellate ... Thekla Walker MdL,dell'ambiente del Baden - Württemberg, evidenzia che grazie alle ...

Germania: ministro Giustizia, 'rimuovere dai codici delle leggi i ... Gazzetta di Reggio

L'obiettivo dei liberali è di garantire che le nuove auto con motori a combustione siano ancora immatricolate in Germania dopo il 2035.Sconfessata la linea von der Leyen, anche la Germania frena dopo Italia, Polonia e Bulgaria. Si cercherà una mediazione. Intanto Meloni esulta e chiede il "liberi tutti" ...