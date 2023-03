Genova | uccise uomo con una freccia | Evaristo Scalco ai domiciliari

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vecchiatalpa17 : RT @ANPIRomaPosti: Era il #2marzo 1944 quando #GiacomoBuranello, a #Genova fu riconosciuto da 3 fascisti. Ne uccise uno, ne ferì un secondo… - danielamarch8 : RT @ANPIRomaPosti: Era il #2marzo 1944 quando #GiacomoBuranello, a #Genova fu riconosciuto da 3 fascisti. Ne uccise uno, ne ferì un secondo… - KeepCalmNuCazz : RT @ANPIRomaPosti: Era il #2marzo 1944 quando #GiacomoBuranello, a #Genova fu riconosciuto da 3 fascisti. Ne uccise uno, ne ferì un secondo… - gstvtr1 : 10.000 euro per un immigrato mi sembrano troppi e le scuse non dovute! Credo che sia questo il pensiero dei… - angiuoniluigi : RT @fanpage: É stato scarcerato Evaristo Scalco, l’artigiano che scoccò la freccia e uccise Javier Miranda Romero Si è scusato e ha versat… -

Quella sera, la vittima era in strada con amico a chiacchierare quando Scalco - che era arrivato ada un mese dalla provincia di Varese - , infastidito dal chiasso, si era affacciato e gli ...In realtà, fa sapere la vedova a La Voce di, la lettera le è effettivamente arrivata, ma la donna ha scelto di non leggerla . "Non lo farò mai, non potrò mai perdonarlo e non è vero che è ...- Andrà agli arresti domiciliari in una abitazione di sua proprietà in provincia di Varese Ernesto Scalco l'uomo che ha scoccato la freccia mortale che ha ucciso un 41enne che stava ...

Genova, uccise con una freccia un 41enne che stava festeggiando la nascita del figlio: scarcerato TGCOM

L'uomo che, nel centro storico di Genova, la notte tra l'1 e il 2 novembre, ha ucciso il 41enne Javier Miranda Romero mentre quest'ultimo festeggiava la nascita del figlio, ha chiesto scusa e versato ...Si trova ristretto agli arresti domiciliari nella sua casa di Varese l'artigiano 63enne Evaristo Scalco. Lo scorso novembre uccise un 41enne peruviano con un colpo di freccia ...