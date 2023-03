GdS – Roma-Juve asse caldo di mercato: da Frattesi a Fresneda, passando per Cuadrado (Di sabato 4 marzo 2023) 2023-03-04 10:48:41 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della GdS: Dybala fece il grande passo l’estate scorsa, ora potrebbe toccare all’esterno. E si prospettano vari duelli di mercato… Roma-Juve è anche un asse caldo di mercato. E per quanto i club nelle ultime due sessioni di mercato non siano arrivati a raggiungere degli accordi, i contatti li hanno avuti eccome. I giallorossi l’estate scorsa hanno portato a casa Dybala con un blitz torinese impeccabile, ma l’argentino era già libero di accasarsi altrove dal primo luglio. Federico Cherubini e Tiago Pinto hanno piuttosto parlato più volte di Zaniolo, pur non trovando la quadra. A quel tavolo erano venuti fuori anche altri nomi, da Kean a McKennie e Zakaria e ancor altri giovani di ... Leggi su justcalcio (Di sabato 4 marzo 2023) 2023-03-04 10:48:41 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della GdS: Dybala fece il grande passo l’estate scorsa, ora potrebbe toccare all’esterno. E si prospettano vari duelli diè anche undi. E per quanto i club nelle ultime due sessioni dinon siano arrivati a raggiungere degli accordi, i contatti li hanno avuti eccome. I giallorossi l’estate scorsa hanno portato a casa Dybala con un blitz torinese impeccabile, ma l’argentino era già libero di accasarsi altrove dal primo luglio. Federico Cherubini e Tiago Pinto hanno piuttosto parlato più volte di Zaniolo, pur non trovando la quadra. A quel tavolo erano venuti fuori anche altri nomi, da Kean a McKennie e Zakaria e ancor altri giovani di ...

