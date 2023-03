Gatti torturati: raccolta firme a Palazzo Paolo V, urgono provvedimenti (Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – raccolta firme per un esposto-denuncia da presentare alla Procura della Repubblica ed un momento di sensibilizzazione collettiva per la tutelare dei nostri amici felini dopo le torture ai loro danni perpetrati al rione Libertà. Questo pomeriggio nei pressi di Palazzo Paolo V cittadini ed associazioni si sono riuniti per chiedere provvedimenti esemplari per individuare e perseguire i responsabili della persecuzione di Gatti. A quanto pare sarebbe stata una baby gang a massacrare i felini senza alcuna ragione: i torturatori si sarebbero concentrati attorno all’ex Istituto scolastico Bosco Lucarelli. La giornata di protesta e di mobilitazione è nata dalla consapevolezza che è ormai dalla dall’estate scorsa che purtroppo si ripetono le torture ai ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento –per un esposto-denuncia da presentare alla Procura della Repubblica ed un momento di sensibilizzazione collettiva per la tutelare dei nostri amici felini dopo le torture ai loro danni perpetrati al rione Libertà. Questo pomeriggio nei pressi diV cittadini ed associazioni si sono riuniti per chiedereesemplari per individuare e perseguire i responsabili della persecuzione di. A quanto pare sarebbe stata una baby gang a massacrare i felini senza alcuna ragione: i torturatori si sarebbero concentrati attorno all’ex Istituto scolastico Bosco Lucarelli. La giornata di protesta e di mobilitazione è nata dalla consapevolezza che è ormai dalla dall’estate scorsa che purtroppo si ripetono le torture ai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : Sabato 4 Marzo davanti alla sede del Comune in via Garibaldi a Benevento: manifestazione delle Associazioni contro… - Lucazzo4 : RT @enpaonlus: Sabato 4 Marzo davanti alla sede del Comune in via Garibaldi a Benevento: manifestazione delle Associazioni contro le uccisi… - Mella12597571 : RT @enpaonlus: Sabato 4 Marzo davanti alla sede del Comune in via Garibaldi a Benevento: manifestazione delle Associazioni contro le uccisi… - TheAlterEkHo : RT @enpaonlus: Sabato 4 Marzo davanti alla sede del Comune in via Garibaldi a Benevento: manifestazione delle Associazioni contro le uccisi… - Danieli87125494 : RT @enpaonlus: Sabato 4 Marzo davanti alla sede del Comune in via Garibaldi a Benevento: manifestazione delle Associazioni contro le uccisi… -