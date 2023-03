Gasperini rammaricato | “Ci è mancato solo il gol | gli infortuni non sono gravi”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 4 marzo 2023) Bergamo. Uno 0-0 che non può lasciare soddisfatti, anche se con una prestazione in crescita nel secondo tempo e con un gol che sarebbe stato meritato per la pressione esercitata. L’Atalanta si blocca anche contro l’Udinese e lascia punti pesanti per la corsa Champions League. “Ci èil gol, siamo arrivati lì tante volte: abbiamo avuto tante situazioni anche aeree, ma non l’abbiamo buttata dentro” è l’analisi di Gian Piero, “la prestazione la squadra la porta sempre a casa. L’Udinese è una buona squadra e ha 10 punti meno di noi, è normale subire qualcosa, ma abbiamo fatto una buona partita anche nel primo tempo”. Preoccupano glidi Zappacosta (problema all’inguine) e Koopmeiners (risentimento al bicipite femorale): “Per fortuna nonguai grossi neanche i loro, è normale che ci siano ...