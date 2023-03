Gasperini post Atalanta-Udinese: «Stasera è mancato solo il goal. Sugli infortuni…» (Di sabato 4 marzo 2023) Le dichiarazioni post partita di Gian Piero Gasperini dopo il match di Serie A tra Atalanta e Udinese di Serie A Al termine della partita di Serie A tra Atalanta e Udinese, l’allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini ha rilasciato qualche dichiarazioni ai microfoni di DAZN sul match. SUL MATCH – «Mancata molto la realizzazione. Siamo arrivati più volte nell’area piccola, e l’unica cosa che è mancata il gol. Una squadra che comunque si è sempre impegnata, lo rivedo anche nelle partite precedenti: ha sempre tenuto bene il campo, considerando anche la forza che avuto Stasera anche l’Udinese. Il primo tempo abbiamo giocato anche bene: ciò che serve è la conclusione: in tutte le situazioni, anche nelle palle inattive». INFORTUNI ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 marzo 2023) Le dichiarazionipartita di Gian Pierodopo il match di Serie A tradi Serie A Al termine della partita di Serie A tra, l’allenatore nerazzurro Gian Pieroha rilasciato qualche dichiarazioni ai microfoni di DAZN sul match. SUL MATCH – «Mancata molto la realizzazione. Siamo arrivati più volte nell’area piccola, e l’unica cosa che è mancata il gol. Una squadra che comunque si è sempre impegnata, lo rivedo anche nelle partite precedenti: ha sempre tenuto bene il campo, considerando anche la forza che avutoanche l’. Il primo tempo abbiamo giocato anche bene: ciò che serve è la conclusione: in tutte le situazioni, anche nelle palle inattive». INFORTUNI ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tomxcosta : @YvanGoSlow24 ma chi è da Inter Ivan? non voglio attaccarti eh ma in 13 anni post Triplete ha vinto solo Conte (1 a… - discodance17 : @lu___01 sarri non è adatto ad una grande squadra, ha una gestione discontinua della squadra e un modo di fare comp… - DeambrogioGian : @Atalanta_BC Ogni intervista di mister Gasperini è un lieto evento per il sottoscritto a prescindere da ogni zona d… - terence1899 : @Liguglia @saIva___ Allora che sia gasperini amico ci puoi mettere la mano sul fuoco, maglioncino nero con collo ca… - Kdc1987Kdc : Non trovo in rete l'intervista a Gasperini nel post partita, ne Dazn ne Sky...qualcuno ce l'ha? Ha parlato o ha sal… -