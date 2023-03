Gasperini lancia la sfida al Napoli | “Sarà necessario per batterli” | poi l’annuncio sugli infortunati

(Di sabato 4 marzo 2023) Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa post partita a margine del pareggio, per 0-0, contro l’Udinese. Uno stop che rischia di complicare il discorso Champions per i bergamaschi, in virtù proprio della vittoria della Lazio in casa del, prossimo avversario dei nerazzurri. Atalanta vs Lecce – Serie A Tim 2022/2023 day 23 at Gewiss Stadium Italy, Bergamo, feb 23 2023: Gian PieroAtalanta manager enters the field and moves to the bench during soccer game ATALANTA vs LECCE, Serie A Tim 2022-2023 day23 Gewiss stadium Bergamo Italy Copyright: FabrizioxAndreaxBertani“Scalvini può recuperare”: le parole in conferenza stampa Di seguito, le parole del tecnico rilasciate nel corso dell’incontro con la stampa in conferenza: “Ci è mancato il gol, siamo ...

... dopo un primo tempo sotto tono e in cui i friulani si fanno preferire, la squadra dinon ... che loa tu per tu con Musso, bravissimo a chiuderlo in uscita. La Dea risponde alla mezz'...Retropassaggio corto di Djimsiti, Musso siincontro a Beto e con la mano riesce a ... Forse anche per questodecide di tornare a puntare sul tridente offensivo che tanto bene aveva ...Nel video si sente un sostenitore del Milan prendere in giro, ricordandogli che non ha mai vinto nulla; l'allenatore risponde tirandogli un panino in macchina.

Gasperini (Atalanta) lancia un panino contro i tifosi del Milan che lo provocano Corriere TV

Serata amara per Gasperini, la sua Atalanta è stata frenata dall’Udinese e la strada verso l’Europa si fa sempre più complicata. Il prossimo avversario della Dea ...La Dea non riesce a scrollarsi di dosso il recente periodo negativo e non va oltre uno 0-0 con i friulani, che entrano in campo senza timori reverenziali ...