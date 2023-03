(Di sabato 4 marzo 2023) Suidi messa in sicurezza e riqualificazione energetica della Casa di Accoglienza, all’ospedale Sandi Roma, la Corte dei Conti ritiene che la somma di quasi 300milacorrisposta dalla Regione Lazio sia eccessiva in quanto l’opera realizzata ammonterebbe e circa 160milail resto secondo i giudici contabili rappresentano un. L’indagine per fronte in pubbliche forniture e truffa Per questa vicenda è stato aperto un fascicolo di indagine, come riporta Il Messaggero, per frode nelle pubbliche forniture e truffa. A essere stati citati in giudizio sono l’ex direttore dell’unità di Ingegneria del nosocomio e i responsabili di interventi e collaudi. In particolare in capo al primo i magistrati contabili avrebbero riscontrato il ‘dolo’, motivo per il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Gara truccata per i lavori al San Camillo: danno erariale da 133mila euro - ematr_86 : truccata la gara di trampolino a #Planica2023, non è possibile cosa è avvenuto in finale, tutto per merito dello sc… - allmilanit : ?? Una nuova indagine in #Spagna - ILOVEPACALCIO : Corriere dello Sport: 'Spagna. Altro scandalo, gara di coppa truccata: sei gli interrogati' - Ilovepalermocalcio - napolista : La #Liga apre un’indagine per una partita truccata in #CoppadelRe La gara incriminata è quella tra Melilla e… -

Fatture pagate per lavori eseguiti solo in parte e, addirittura, per collaudi fantasma. Per l'intervento di messa in sicurezza e riqualificazione energetica del padiglione 'Casa Accoglienza' dell'...... che stronca la carriera a tre ragazzini : sì, secondo i giudici la partita era. Quei ... È la storia poco edificante e senza lieto fine di Zambra - Montignoso ,del campionato ...La, giocata nel dicembre del 2021, è terminata 8 - 0 per gli ospiti e, come spiegato nella ... Di seguito il comunicato della Liga sulla partitain Coppa del Re: "Dopo queste informazioni "...

Gara truccata per i lavori al San Camillo: danno erariale da 133mila euro Il Corriere della Città

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Uno scatto pubblicato su Instagram dalla cantante Elisa lascia i fan senza parole: eccola con un inedito make-up.