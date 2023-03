Gabri Veiga lancia frecciatina al Real Madrid: le sue dichiarazioni sul mercato (Di sabato 4 marzo 2023) Iniziano i balletti sul mercato estivo del calcio e il Real Madrid sembra già avere un occhio di riguardo su Gabri Veiga, centrocampista del Celta Vigo, ritenuto uno dei migliori interpreti del ruolo nella Liga. La richiesta del giovane, però, spaventa i Blancos: per fare in modo di avere l’atleta tra le proprie file, sarebbe necessario garantire a Veiga un certo minutaggio. Ma come fare, quando le fila già comprendono calciatori di altissimo livello che si contendono l’ambita maglia? La concorrenza fa tremare anche i tifosi più accaniti del Real, ma il cuore di Gabri Veiga sembra ormai essere già deciso: se non verrà garantito il minutaggio che cerca, il centrocampista potrebbe valutare altre opzioni che lo porterebbero lontano dalla ... Leggi su justcalcio (Di sabato 4 marzo 2023) Iniziano i balletti sulestivo del calcio e ilsembra già avere un occhio di riguardo su, centrocampista del Celta Vigo, ritenuto uno dei migliori interpreti del ruolo nella Liga. La richiesta del giovane, però, spaventa i Blancos: per fare in modo di avere l’atleta tra le proprie file, sarebbe necessario garantire aun certo minutaggio. Ma come fare, quando le fila già comprendono calciatori di altissimo livello che si contendono l’ambita maglia? La concorrenza fa tremare anche i tifosi più accaniti del, ma il cuore disembra ormai essere già deciso: se non verrà garantito il minutaggio che cerca, il centrocampista potrebbe valutare altre opzioni che lo porterebbero lontano dalla ...

