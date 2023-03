Furto in galleria Vanvitelli a Napoli: arrestato (Di sabato 4 marzo 2023) Furto di un cellulare da un negozio della galleria Vanvitelli a Napoli, arrestato grazie all’aiuto dei cittadini Furto di un cellulare in galleria Vanvitelli a Napoli. Un uomo si aggirava nella galleria Vanvitelli del Vomero. Al momento opportuno ha pensato di agire ma è stato sorpreso. Si tratta di un 60enne in libertà vigilata. L’uomo, S.B. già noto alle forze dell’ordine, è entrato nell’esercizio commerciale “Fit and Go” e ha agguantato uno smartphone che era sul bancone di ingresso. Ha tentato la fuga ma Carabinieri della Compagnia Vomero erano in zona. Prima il responsabile dell’attività commerciale e poi alcuni cittadini hanno aiutato i militari a bloccare il 60enne, in seguito ... Leggi su puntomagazine (Di sabato 4 marzo 2023)di un cellulare da un negozio dellagrazie all’aiuto dei cittadinidi un cellulare in. Un uomo si aggirava nelladel Vomero. Al momento opportuno ha pensato di agire ma è stato sorpreso. Si tratta di un 60enne in libertà vigilata. L’uomo, S.B. già noto alle forze dell’ordine, è entrato nell’esercizio commerciale “Fit and Go” e ha agguantato uno smartphone che era sul bancone di ingresso. Ha tentato la fuga ma Carabinieri della Compagnia Vomero erano in zona. Prima il responsabile dell’attività commerciale e poi alcuni cittadini hanno aiutato i militari a bloccare il 60enne, in seguito ...

