“Fuori subito, che ha fatto ad Antonella”. GF Vip 7, Donnamaria distrutto da tutti (Di sabato 4 marzo 2023) Ora rischia grosso al GF Vip 7 Edoardo Donnamaria, alla luce dei suoi ultimi gesti contro Antonella Fiordelisi. Infatti, stanno accusando il volto di Forum di aver ormai superato ogni limite e le immagini parlerebbero da sole. Una situazione che sarebbe diventata insostenibile, stando a quanto rivelato anche da alcuni influencer molto noti. In particolare, Deianira Marzano ha ricevuto diverse segnalazioni, infatti le hanno inviato una quantità industriale di filmati contro uno dei protagonisti del reality show. E a proposito del GF Vip 7 e di Edoardo Donnamaria, prima delle sue critiche per quanto fatto ad Antonella Fiordelisi, è stato anche attaccato da Francesco Chiofalo: “Qualche settimana fa più di un utente mi ha girato dei video di lui che faceva addirittura la mia imitazione in mezzo al ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 4 marzo 2023) Ora rischia grosso al GF Vip 7 Edoardo, alla luce dei suoi ultimi gesti controFiordelisi. Infatti, stanno accusando il volto di Forum di aver ormai superato ogni limite e le immagini parlerebbero da sole. Una situazione che sarebbe diventata insostenibile, stando a quanto rivelato anche da alcuni influencer molto noti. In particolare, Deianira Marzano ha ricevuto diverse segnalazioni, infatti le hanno inviato una quantità industriale di filmati contro uno dei protagonisti del reality show. E a proposito del GF Vip 7 e di Edoardo, prima delle sue critiche per quantoadFiordelisi, è stato anche attaccato da Francesco Chiofalo: “Qualche settimana fa più di un utente mi ha girato dei video di lui che faceva addirittura la mia imitazione in mezzo al ...

