(Di sabato 4 marzo 2023) Tra novembre e febbraio avevano messo a segno trein gioiellerie e sale slot del Milanese, per un bottino complessivo del valore di 353mila euro. I soldi venivano spesi in sesso a pagamento e droga

... provento di furto, che veniva rinvenuta dai militari il 16 Febbraio mattina nei pressi dell'abitazione di uno dei soggetti: all'interno venivano rinvenute duein lattice ed una ...Nel bagagliaio - e anche questo non può essere un caso - ci sono duein lattice, ma soprattutto una canne mozze, un'arma portata via durante un furto in un'abitazione a Roma. Il ...... provento di furto, che è stata trovata dai militari il 16 Febbraio mattina nei pressi dell'abitazione di uno dei soggetti: all'interno sono state trovate duein lattice ed una canne ...

Fucile e maschere per le rapine. Sgominata la banda dello "sballo" ilGiornale.it

Determinati e rapidi, due minuti a colpo. Nell’ultima rapina anche violenti, hanno legato il dipendente della gioiellerie con delle fascette da elettricista. Armati armati di fucile a canne mozze e pi ...Le rapine tra Rho, Lainate e Caronno Pertusella non duravano più di due minuti. Il segnale d'azione: «Andiamo a ballare». Il bottino perso per strada e i motorini bruciati sotto l'occhio delle telecam ...