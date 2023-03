Frosinone, Lucioni: «Per la promozione manca ancora qualcosa, c’è da soffrire» (Di sabato 4 marzo 2023) Fabio Lucioni, difensore del Frosinone, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del momento e della possibile promozione di ciociari Fabio Lucioni, difensore del Frosinone, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del momento e della possibile promozione di ciociari. Le sue dichiarazioni: «Dopo la partita contro il Parma serviva una reazione. Abbiamo dimostrato solidità. Sono il più anziano e quando le cose non vanno o si sbaglia mi prendo sempre la colpa per lasciare tranquilli gli altri. Serie A? C’è ancora da soffrire, ora abbiamo Venezia e Bari due sfide che possono essere decisive. Futuro? Continuo a divertirmi e godermi questi ragazzi che stanno crescendo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 marzo 2023) Fabio, difensore del, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del momento e della possibiledi ciociari Fabio, difensore del, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del momento e della possibiledi ciociari. Le sue dichiarazioni: «Dopo la partita contro il Parma serviva una reazione. Abbiamo dimostrato solidità. Sono il più anziano e quando le cose non vanno o si sbaglia mi prendo sempre la colpa per lasciare tranquilli gli altri. Serie A? C’èda, ora abbiamo Venezia e Bari due sfide che possono essere decisive. Futuro? Continuo a divertirmi e godermi questi ragazzi che stanno crescendo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... psb_original : Frosinone, Lucioni: 'Serie A? C'è ancora da soffrire. In futuro vorrei fare il ds' #SerieB - Cagliari_1920 : Gazzetta - Lucioni: 'Frosinone in A? Aspettiamo 2 gare. La B è troppo strana, dietro possono impensierirci tutti'… - PianetaLecce : Intramontabile Lucioni: gol e ferita alla testa, il suo Frosinone vola - SoloLecceIT : LA SFIDA DEGLI EX DICE... LUCIONI! L'ex capitano del Lecce segna e batte Meccariello. FROSINONE IN ESTASI - infoitsport : Frosinone Calcio, Lucioni a Sky: “Questi ragazzi sono il mio elisir di giovinezza” -