Francia, pullman con 40 bambini a bordo precipita in un burrone: almeno 16 feriti, 4 sono gravi (Di sabato 4 marzo 2023) Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, 4 marzo 2023, a Corps (Isère), in Francia, dove un pullman sul quale viaggiavano 46 persone è uscito fuori strada precipitando in un burrone per sei metri. Secondo le prime informazioni, sono almeno 16 le persone che sono rimaste ferite e tra loro ci sono anche dei bambini. In particolare, quattro feriti sarebbero in gravi condizioni. La dinamica dell’incidente, che si è verificato intorno alle 8 del mattino, ancora non si conosce. Quello che si sa è che a bordo del pullman c’erano 6 adulti e 40 bambini delle scuole elementari. “Ci sono quattro persone in assoluta ... Leggi su tpi (Di sabato 4 marzo 2023) Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, 4 marzo 2023, a Corps (Isère), in, dove unsul quale viaggiavano 46 persone è uscito fuori stradando in unper sei metri. Secondo le prime informazioni,16 le persone cherimaste ferite e tra loro cianche dei. In particolare, quattrosarebbero incondizioni. La dinamica dell’incidente, che si è verificato intorno alle 8 del mattino, ancora non si conosce. Quello che si sa è che adelc’erano 6 adulti e 40delle scuole elementari. “Ciquattro persone in assoluta ...

