Francesco Tafanelli, chi è il nuovo fidanzato di Matilde Brandi: "Con lui ho una rinascita" (Di sabato 4 marzo 2023) L'attuale fidanzato di Matilde Brandi risponde al nome di Francesco Tafanelli che è stato per molto tempo il manager della Brandi prima che fra di loro scoppiasse l'amore. L'uomo ha studiato presso l'Università di Napoli, dove si è laureato in sales manager nell'ambito della moda. Pare che i due siano inoltre in procinto di ufficializzare il loro rapporto con una bellissima proposta di matrimonio.b Qualche mese fa Matilde e Francesco hanno deciso di rivelare al mondo l'esistenza del loro amore, che fino a questo momento avevano mantenuto segreto. Francesco è riuscito a far tornare il sorriso a Matilde che negli ultimi anni ha sofferto davvero molto per amore. La donna ha infatti dovuto porre fine al suo legame ...

