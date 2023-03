Francesco Pannofino si racconta | tra Boris e il mito di Papillon

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 4 marzo 2023) Nei quindici anni trascorsi fra la prima serie tvdel 2007 e la quarta del 2022 sono cambiate tante cose e tante sono uguali, ed è cambiato – restando in molte cose uguale – anche il disincantato regista René Ferretti: se non un alias, personaggio parecchio somigliante al suo interprete, classe 1958, ligure di nascita e romano d’adozione. Uno sforzo necessario impone di non ripetergli domande cui ha risposto cento volte (ci sarà la serie5? qual è da doppiatore il personaggio con il quale s’identifica di più? perché tifa Lazio? vorrebbe recitare con Verdone?). Per dovere di cronaca bisogna invece ricordare che nel 2023 lui prosegue l’impegno in teatro con “Mine vaganti” di Ferzan Ozpetek, di scena a Monza questo primo fine settimana di marzo, quindi a Santa Maria Capua Vetere, poi al ...