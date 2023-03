Forte scossa di terremoto a Pozzuoli (Di sabato 4 marzo 2023) Una scossa di magnitudo non ancora resa nota dall’Osservatorio Vesuviano è stata appena avvertita in tutti i comuni Flegrei. Il sisma si è prodotto alle 14.15 ad una profondità di 2.6 km. Seguono aggiornamenti. Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di sabato 4 marzo 2023) Unadi magnitudo non ancora resa nota dall’Osservatorio Vesuviano è stata appena avvertita in tutti i comuni Flegrei. Il sisma si è prodotto alle 14.15 ad una profondità di 2.6 km. Seguono aggiornamenti. Il Blog di Giò.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... schettinopit : Forte scossa di terremoto qualche istante fa a #Pozzuoli #ArcoFelice - pellegiova72 : @biagio4658 Fatto cose raccapriccianti. Non puoi andare nei matti per marcare Cambiaso, Djuricic nelle ultime dieci… - ilmeteoit : #Terremoto in #Turchia: una forte scossa fa crollare i palazzi in diretta #VIDEO - MichelinoSaitta : @maninomax @old_scantia @CarloCalenda Non mi importa se votano o meno PD (questo dipende molto da cosa poi farà il… - Crystal__6887 : RT @PietroLeonexxx: Terremoto in Giappone, forte scossa di magnitudo 6.1: l'epicentro nel nord-est del Paese -