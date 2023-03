Formula 1 | pole di Max Verstappen nelle qualifiche del GP di Bahrain Leclerc chiude 3º col giallo

(Di sabato 4 marzo 2023) Il GP delregala la prima emozione dell’anno con leodierne che raccontavo la primaposition della stagione per Max. Il pilota olandese si è imposto davanti al compagno di squadra al termine di tre sessioni tiratissime in cui sin dall’inizio era sembrato evidente che ci si trovasse dinanzi ad una ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : ???????????? ???????????????? ?????? ???? ???????????????? ?????? ?????????? I risultati della prima qualifica del 2023 ? - SkySportF1 : ? ? ???????????? ??????, ?????? ???????????????? ???????????? ???? ???????????? ?????????? ???? ?????? ???? ??:????.??????. ??' ?????????? ???? ??????????????? RISULTATI ?… - SkySportF1 : ??:????.??????, ??` ?????????? ?????????????? ???? ?????????????? ?????????????????????? ?????? ????! Le ultime ? - karda70 : RT @SkySportF1: ???????????? ???????????????? ?????? ???? ???????????????? ?????? ?????????? I risultati della prima qualifica del 2023 ? - CorSport : ?? Super Max #Verstappen conquista la prima pole stagionale in Bahrain ?? Secondo #Perez, terzo #Leclerc ?? Ma la stra… -

Laa Versappen 2023 - 03 - 04 17:19:08 Laa Versappen Max Verstappen con la Red Bull ha conquistato laposition del gp del Barhain, gara che inaugura il mondiale 2023 di1. Il campione del mondo precede il compagni di squadra Perez, terzo e quarto tempo per le Ferrari con Charles Leclerc e ...SAKHIR - Max Verstappen conquista laposition del GP del Bahrain , primo appuntamento del mondiale 2023 di F1 . Il campione iridato in carica firma il miglior tempo in 1:29.708, precedendo di oltre un decimo il compagno Sergio Perez,...Lo scorso anno il pilota della Ferrari ottenne anche laposition con il tempo di 1:30.558. Di ... VEDI ANCHE Come frena una F1 a Sakhir I segreti del GP Bahrain con Brembo1 GP Bahrain ...

Formula 1, GP Bahrain: Verstappen in pole a Sakhir, 3° Leclerc e 4° Sainz Sky Sport

Inizia ufficialmente il campionato 2023 di Formula 1 con le qualifiche del Gran Premio del Bahrain ... la Q2 dove rimangono in 15 e infine la Q3 dove, a giocarsi la pole position, sono i primi 10. La ...FORMULA 1 - Red Bull in cattedra come da pronostico nelle prime qualifiche della stagione: prima fila con Verstappen in pole position davanti a Perez nel GP del ...