Formazioni ufficiali Reggina-Parma | Serie B 2022 2023

(Di sabato 4 marzo 2023) Ledi, sfida valida per la ventottesima giornata di. Momento molto difficile per la squadra di Filippo Inzaghi, che dopo essere tornata alla vittoria contro il Modena è incappata in una clamorosa e beffarda sconfitta nel turno infrasettimanale contro il Cosenza. Ilcontinua ad essere molto incostante e ha bisogno di punti per rimanere nella zona playoff. Il fischio d’inizio è fissato alle 16:15 di sabato 4 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialSSLazio : #Primavera2 ???? Le formazioni ufficiali di #BeneventoLazio ?? - sportli26181512 : Monza-Empoli, le formazioni ufficiali: non c'è Vicario, Ciurria gioca davanti: Di seguito le formazioni ufficiali d… - CalcioPillole : Sono state diramate le formazioni ufficiali di #Monza-#Empoli, gara valida per la 25^ giornata di #SerieA. - fantapiu3 : #MonzaEmpoli: le formazioni ufficiali. Le scelte di #Palladino e #Zanetti #fantacalcio #seriea #campionato… - FantaCons : Le formazioni ufficiali di #MonzaEmpoli #Monza: Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Sen… -

Ledi Monza e Empoli, sfida valida per la venticinquesima giornata di Serie A 2022/2023. Gli uomini di Palladino vogliono riprendere il loro bel cammino dopo la pesante sconfitta ...Commenta per primo Queste ledel match tra Pisa e Palermo di scena alle 14. PISA (4 - 3 - 1 - 2) : Nicolas; Esteves, Barba, Caracciolo, Beruatto; Touré, Marin, Mastinu; Moreo; Torregrossa, Gliozzi. Allenatore:...Soleri e Aurelio titolari. Scelte a sorpresa per Eugenio Corini. Ecco ledella gara Pisa - Palermo, valevole per la 28esima giornata del campionato serie B, in programma alle ore 14.00. PISA (4 - 3 - 1 - 2): 1 Nicolas; 19 Esteves, 4 Caracciolo (cap.), ...

PISA-PALERMO, SOLERI E AURELIO TITOLARI: LE FORMAZIONI UFFICIALI Mediagol.it

Mancano pochi minuti al fischio d'inizio di Foggia-Viterbese, gara valida per la 30ª giornata del campionato di serie C. Di seguito vengono riportate le formazioni ufficiali.Sono da poco arrivate le formazioni ufficiali del match che sta per essere giocato al San Filippo/Franco Scoglio tra la squadra di casa del Messina ed il Monopoli. Sorpresa nell'11 iniziale ...