Formazioni ufficiali Monza-Empoli | Serie A 2022 2023

(Di sabato 4 marzo 2023) Ledi, sfida valida per la venticinquesima giornata di. Gli uomini di Palladino vogliono riprendere il loro bel cammino dopo la pesante sconfitta subita a Salerno, ma la squadra di Zanetti è un osso duro e gioca bene a calcio. I padroni di casa dovranno fare a meno di Dany Mota Carvalho e Rovella, mentre gli ospiti recuperano al 100% Ciccio Caputo. Il fischio d’inizio è fissato alle 15:00 di sabato 4 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialSSLazio : #Primavera2 ???? Le formazioni ufficiali di #BeneventoLazio ?? - infoitsport : Inter-Juventus Women, Coppa Italia. Le formazioni ufficiali: fuori Chawinga! - MRB_it : ? | Le formazioni ufficiali: in attacco torna Tommasini dal 1'. Gioca anche Labriola #MondoRossoBlù #MRB #TarantoFc… - TUTTOB1 : Serie B, Pisa-Palermo: le formazioni ufficiali - BlunoteWeb : ?? Diretta: Giugliano-Taranto, le formazioni ufficiali -

Commenta per primo Queste ledel match tra Pisa e Palermo di scena alle 14. PISA (4 - 3 - 1 - 2) : Nicolas; Esteves, Barba, Caracciolo, Beruatto; Touré, Marin, Mastinu; Moreo; Torregrossa, Gliozzi. Allenatore:...Soleri e Aurelio titolari. Scelte a sorpresa per Eugenio Corini. Ecco ledella gara Pisa - Palermo, valevole per la 28esima giornata del campionato serie B, in programma alle ore 14.00. PISA (4 - 3 - 1 - 2): 1 Nicolas; 19 Esteves, 4 Caracciolo (cap.), ...Cronaca con tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA DI ASCOLI - BARI ] RISULTATO IN DIRETTA: ASCOLI - BARI Domenica 5 marzo ore 14 le, dalle 15 la cronaca con il commento ...

PISA-PALERMO, SOLERI E AURELIO TITOLARI: LE FORMAZIONI UFFICIALI Mediagol.it

Le formazioni ufficiali di Pisa-Palermo, anticipo che apre la 28^ giornata del campionato di Serie B: Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Esteves, Barba,.Il campionato di Serie B 2022/2023 continua la propria marcia affrontando la ventottesima giornata di campionato, che promette di essere molto emozionante in questo girone di ritorno. La sfida nello s ...