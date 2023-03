Formazioni ufficiali Manchester City-Newcastle | Premier League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 4 marzo 2023) Ledi, sfida valida per la ventiseiesima giornata di. Dopo la sconfitta in finale di Coppa contro lo United e i due punti nelle ultime tre di campionato, i Magpies vogliono tornare al successo per sperare ancora in un posto tra le prime quattro. Non sarà però facile strappare punti alla squadra di Guardiola, reduce da un sonoro 4-1 e determinata a tenere il passo della capolista Arsenal. Il fischio d’inizio è fissato alle 13:30 di sabato 4 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori....